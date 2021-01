Disastro Napoli: va avanti con Lozano, poi prende tre schiaffi da un super Verona (Di domenica 24 gennaio 2021) Era iniziata alla grande la gara del Napoli al Bentegodi contro l’Hellas Verona, Lozano ha aperto le marcature dopo 10 secondi ma poi gli azzurri hanno incassato una pesante rimonta da parte dei padroni di casa, 3-1 per la squadra di Juric il risultato finale. Pronti, via e Demme lancia Lozano in profondità, complice l’errore di Dimarco, il messicano sigla la rete dell’1-0 dopo soli dieci secondi. Gli azzurri non si rendono pericolosi nei pressi dei pali difesi da Silvestri, cresce invece il Verona dopo l’avvio schock. Lo stesso Dimarco trova la rete del pareggio al 34?, mandando le due squadre al riposo sull’1-1. Nella ripresa entra Mertens, ma sono i gialloblù a portarsi avanti con Antonin Barak, abile a sfruttare l’assist di Zaccagni. Gattuso le prova tutte, dentro Politano e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Era iniziata alla grande la gara delal Bentegodi contro l’Hellasha aperto le marcature dopo 10 secondi ma poi gli azzurri hanno incassato una pesante rimonta da parte dei padroni di casa, 3-1 per la squadra di Juric il risultato finale. Pronti, via e Demme lanciain profondità, complice l’errore di Dimarco, il messicano sigla la rete dell’1-0 dopo soli dieci secondi. Gli azzurri non si rendono pericolosi nei pressi dei pali difesi da Silvestri, cresce invece ildopo l’avvio schock. Lo stesso Dimarco trova la rete del pareggio al 34?, mandando le due squadre al riposo sull’1-1. Nella ripresa entra Mertens, ma sono i gialloblù a portarsicon Antonin Barak, abile a sfruttare l’assist di Zaccagni. Gattuso le prova tutte, dentro Politano e ...

ildesk : Azzurri ko per 3-1, dopo il gol lampo di Lozano (10 secondi). Dimarco, Barak e Zaccagni firmano la rimonta scaliger… - GenCar5 : Oggi quelli che non sono fuori forma sono fuori posizione. #Napoli #disastro, ma comunque #FNS PS Ma il giovane n… - marcellocorbo : @AndreaFalco_15 Oltre a lui per me il disastro è uno e siede in panchina. Ogni giorno in più di Gattuso è un giorno… - 2003_manchester : Settimana pesantissima,3 punti persi su Juventus,Roma,Lazio,Napoli e Atalanta. Disastro. #Milan - Loredanataberl1 : RT @MinutemanItaly: Ma come le tieni le persone chiuse in casa, anche in UK! Oggi a Napoli malgrado pioggia tutti in giro. Il vero disastro… -