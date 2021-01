Daydreamer anticipazioni 25 gennaio 2021 | CeyCey deve sposare Ayhan

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tornano le puntate dinella fascia pomeridiana di Canale 5 alle ore 16:35 e lerivelano che l’episodio in onda lunedì 252020 vedericevere un pacco da sua nonna. Il giovanea questo punto prendere una decisione riguardo al suo futuro, ma in merito chiede aiuto all’amica Sanem, nonostante sia innamorato di. Nel frattempo Mevkibe e Aysun sono state ingannate da Ishan e, dopo la fuga di quest’ultimo, saranno chiamate dalla polizia a dare spiegazioni sui loro prodotti.: il pacco perDirettamente dal suo paese natale,riceve un pacco misterioso da sua nonna, che desidera più che mai vederlo sposato. L’uomo ama, ...

Grandi novità accadranno a Daydreamer nel corso della puntata trasmessa il 26 gennaio su Canale 5. La trama racconta che Can Divit sequestrerà la scrittrice Sanem Aydin in montagna con un importante s ...Nell'episodio Daydreamer in onda domani pomeriggio, Ayhan crederà che Ceycey voglia organizzare il loro matrimonio.