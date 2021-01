Da Fini-Berlusconi a Conte-Renzi. Analogie e soluzioni per la crisi (Di domenica 24 gennaio 2021) Molto probabilmente nello staff di Palazzo Chigi e anche da parte degli addetti ai lavori del Pd in questi giorni, nell’andare alla ricerca di precedenti di crisi di governo in qualche modo analoghe a quella nata dalla frattura fra Italia Viva e il premier Conte, l’occhio si è posato anche sulla quasi crisi svoltasi tra il novembre e il dicembre 2010 tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi. Per chi non lo ricordasse, già dalla fine della primavera del 2010 c’era stato quel famoso “che fai, mi cacci?” da parte di Fini a Silvio Berlusconi nel corso di un teso intervento al consiglio nazionale del Pdl, dopo che Berlusconi aveva replicato causticamente ad una dura critica di Gianfranco Fini sull’impostazione della politica economica, ad ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Molto probabilmente nello staff di Palazzo Chigi e anche da parte degli addetti ai lavori del Pd in questi giorni, nell’andare alla ricerca di precedenti didi governo in qualche modo analoghe a quella nata dalla frattura fra Italia Viva e il premier, l’occhio si è posato anche sulla quasisvoltasi tra il novembre e il dicembre 2010 tra Gianfrancoe Silvio. Per chi non lo ricordasse, già dalla fine della primavera del 2010 c’era stato quel famoso “che fai, mi cacci?” da parte dia Silvionel corso di un teso intervento al consiglio nazionale del Pdl, dopo cheaveva replicato causticamente ad una dura critica di Gianfrancosull’impostazione della politica economica, ad ...

La relazione sulla giustizia di Bonafede. 'Mercoledì si andrà a votare la relazione sulla giustizia del ministro Bonafede. Quindi riteniamo che ci voglia una iniziativa politica del governo e del mini ...

La relazione sulla giustizia di Bonafede. 'Mercoledì si andrà a votare la relazione sulla giustizia del ministro Bonafede. Quindi riteniamo che ci voglia una iniziativa politica del governo e del mini ...