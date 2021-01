Choc a Roma, lanciano una bomba in un giardino contro due cani: Alaska perde un occhio (Di domenica 24 gennaio 2021) Un gesto vigliacco, terribile e spaventoso, quello compiuto da ignoti a Roma, in zona Olgiata. Una bomba artigianale lanciata in un giardino privato che, oltre a terrorizzare i padroni di casa e i residenti, ha ferito gravemente una cagnolina. Si tratta di una cucciolona di Lupo Cecoslovacco di nome Alaska. La cagnolina ha perso un occhio ed è rimasta ustionata in gran parte del corpo. Al suo posto poteva esserci una persona o, peggio, un bambino. A raccontare l’accaduto con un post di denuncia su Facebook è Emanuele, il padrone di Alaska e del suo “fratellino” Mork, rimasto illesto. Il racconto dell’esplosione «Abito all’Olgiata – racconta Emanuele – e ieri alle 14.30 un individuo (al momento ignoto) proveniente dal cantiere accanto al quale viviamo ha lanciato di proposito una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) Un gesto vigliacco, terribile e spaventoso, quello compiuto da ignoti a, in zona Olgiata. Unaartigianale lanciata in unprivato che, oltre a terrorizzare i padroni di casa e i residenti, ha ferito gravemente una cagnolina. Si tratta di una cucciolona di Lupo Cecoslovacco di nome. La cagnolina ha perso uned è rimasta ustionata in gran parte del corpo. Al suo posto poteva esserci una persona o, peggio, un bambino. A raccontare l’accaduto con un post di denuncia su Facebook è Emanuele, il padrone die del suo “fratellino” Mork, rimasto illesto. Il racconto dell’esplosione «Abito all’Olgiata – racconta Emanuele – e ieri alle 14.30 un individuo (al momento ignoto) proveniente dal cantiere accanto al quale viviamo ha lanciato di proposito una ...

CorriereCitta : Choc a Roma, lanciano una bomba in un giardino contro due cani: Alaska perde un occhio - mirella2spa : RT @ilgiornale: La senatrice del Pd Cirinnà sui manifesti choc: 'Campagna politica che calpesta le donne, va fermata'. Pro Vita: 'Non prend… - MaxM61631825 : RT @ilgiornale: La senatrice del Pd Cirinnà sui manifesti choc: 'Campagna politica che calpesta le donne, va fermata'. Pro Vita: 'Non prend… - dinoforitaly : RT @ilgiornale: La senatrice del Pd Cirinnà sui manifesti choc: 'Campagna politica che calpesta le donne, va fermata'. Pro Vita: 'Non prend… - GianTressoldi : RT @ilgiornale: La senatrice del Pd Cirinnà sui manifesti choc: 'Campagna politica che calpesta le donne, va fermata'. Pro Vita: 'Non prend… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc Roma Roma, la moglie del motociclista ucciso sulla Tiburtina: «I nostri figli vogliono la verità» Il Messaggero Regione – Ricetta dematerializzata, tanti disagi: la denuncia di Cisl Medici Lazio

La Cisl Medici Lazio scrive una lettera aperta sul tema della ricetta dematerializzata e sui potenziali disagi a carico degli assistiti in caso di blocco della rete informatica. I medici ...

Roma – Sequestrati e dati in beneficenza 700 chili di frutta e verdura

Non si fermano i controlli da parte della Polizia di Roma Capitale, non solo per contrastare abusi commerciali ma anche per tutelare coloro che operano nel rispetto delle regole. L’ultimo ...

La Cisl Medici Lazio scrive una lettera aperta sul tema della ricetta dematerializzata e sui potenziali disagi a carico degli assistiti in caso di blocco della rete informatica. I medici ...Non si fermano i controlli da parte della Polizia di Roma Capitale, non solo per contrastare abusi commerciali ma anche per tutelare coloro che operano nel rispetto delle regole. L’ultimo ...