Can Yaman a C’è Posta per te fa impazzire il pubblico | “Non sarei nulla senza le donne che…”

"Le donne sono importantissime, io sarei una nullità senza le donne che ho incontrato nella mia vita". Con queste parole Can Yaman ha ricambiato l'ammirazione del pubblico di C'è Posta per Te, programma al quale ha partecipato ieri sera.L'attore turco ha dimostrato di cavarsela bene anche con la lingua italiana, avendo lui studiato per un periodo della sua adolescenza in Italia. Can si è presentato per fare una sorpresa ad Achiropita, che due anni fa ha perso la madre ed è stata molto sostenuta dalla sorella, la zia Maria. Di Can Yaman si sta parlando per la presunta relazione con Diletta Leotta, che ha infiammato il gossip e fatto arrabbiare le sue fan.

