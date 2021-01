Campodarsego-Trento: le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Gabbiano di Campodarsego va in scena Campodarsego-Trento, match valevole per la 16esima giornata del girone C di Serie D. Il fischio d’inizio è fissato per le 14:30. Il momento del Campodarsego La vittoria di mercoledì nella sfida salvezza contro l’Ambrosiana (terminata 5 a 1) ha rinfrancato gli animi dopo un avvio di campionato difficile e complicato dalle pause dovute alle positività al Covid di molti membri del gruppo squadra. Prima della sfida contro i rossoneri, infatti, il Campodarsego non scendeva in campo da novembre, dal pareggio contro il Cartigliano. Nonostante la vittoria nell’ultima gara, la classifica dei biancorossi resta complessa: 19esima posizione con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Rispetto alle altre, però, i veneti hanno giocato 5 partite ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Gabbiano diva in scena, match valevole per la 16esima giornata del girone C di Serie D. Il fischio d’inizio è fissato per le 14:30. Il momento delLa vittoria di mercoledì nella sfida salvezza contro l’Ambrosiana (terminata 5 a 1) ha rinfrancato gli animi dopo un avvio di campionato difficile e complicato dalle pause dovute alle positività al Covid di molti membri del gruppo squadra. Prima della sfida contro i rossoneri, infatti, ilnon scendeva in campo da novembre, dal pareggio contro il Cartigliano. Nonostante la vittoria nell’ultima gara, la classifica dei biancorossi resta complessa: 19esima posizione con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Rispetto alle altre, però, i veneti hanno giocato 5 partite ...

A Campodarsego il Trento alla ricerca della vittoria che manca da 3 giornate. I padroni di casa, invece, vogliono bissare il 5-1 contro l'Ambrosiana per uscire dalla zona retrocessione.

