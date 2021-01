Boccia “Sempre pronti al dialogo con Renzi, ma no al ricatto” (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Renzi sa che siamo Sempre pronti al dialogo, non siamo stati noi a ritirare i Ministri. Non è accettabile il confronto con il ricatto, siamo in Parlamento che è una casa di vetro e si può Sempre trovare una soluzione”. Lo ha dichiarato Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie a SkyTg24 Agenda aggiungendo: “Noi un Governo con i sovranisti non lo faremo mai. Con Forza Italia? Non deve fare la domanda a me, è Tajani alleato con i sovranisti. Su certe cose, come l’Europa, non si può mediare. Con il governo gialloverde, l’Italia era ai margini e ora l’abbiamo riportata all’interno dell’albero dell’Europa. Siamo il paese che ha ottenuto maggiori risorse dall’Ue grazie al lavoro di Conte, Gentiloni, Sassoli: tutta famiglia Pd”. “Mi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “sa che siamoal, non siamo stati noi a ritirare i Ministri. Non è accettabile il confronto con il, siamo in Parlamento che è una casa di vetro e si puòtrovare una soluzione”. Lo ha dichiarato Francesco, Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie a SkyTg24 Agenda aggiungendo: “Noi un Governo con i sovranisti non lo faremo mai. Con Forza Italia? Non deve fare la domanda a me, è Tajani alleato con i sovranisti. Su certe cose, come l’Europa, non si può mediare. Con il governo gialloverde, l’Italia era ai margini e ora l’abbiamo riportata all’interno dell’albero dell’Europa. Siamo il paese che ha ottenuto maggiori risorse dall’Ue grazie al lavoro di Conte, Gentiloni, Sassoli: tutta famiglia Pd”. “Mi ...

princigallomich : Boccia “Sempre pronti al dialogo con Renzi, ma no al ricatto” - sergioverolebo1 : RT @repubblica: Crisi di governo, strada in salita per il voto al Senato sulla relazione di Bonafede. Boccia. 'Renzi? Confronto sempre aper… - Bianca34874951 : RT @TgLa7: Ministro @F_Boccia su @matteorenzi : Noi ci siamo sempre stati, Renzi lo sa. Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, il pro… - PoliticaNewsNow : Crisi di governo, Boccia apre a Renzi: 'Noi ci siamo sempre stati, Renzi lo sa' - ninoBertolino : RT @SkyTG24: Governo, Boccia a Sky Tg24: “Con Renzi confronto sempre aperto, ma niente ricatti” -