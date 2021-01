Vaccino, l'allarme dei centri: «Non mancano dosi, ma siringhe di precisione». Ma Arcuri nega (Di sabato 23 gennaio 2021) «Non sono le dosi di Vaccino Pfizer a mancare, ma le siringhe di precisione». È l'allarme lanciato da centri vaccinali di numerose regioni italiane (tra cui... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 gennaio 2021) «Non sono lediPfizer a mancare, ma ledi». È l'lanciato davaccinali di numerose regioni italiane (tra cui...

"Non mancano dosi di vaccino anti covid, ma le siringhe di precisione che permettono di estrarne la quantità giusta non sono proporzionate alle fiale: se avessimo quelle, potremmo ...

Vaccino, l'allarme dei centri: «Non mancano dosi, ma siringhe di precisione»

«Non sono le dosi di vaccino Pfizer a mancare, ma le siringhe di precisione». È l'allarme lanciato da centri vaccinali di numerose regioni italiane (tra ...

«Non sono le dosi di vaccino Pfizer a mancare, ma le siringhe di precisione». È l'allarme lanciato da centri vaccinali di numerose regioni italiane (tra ...