UPAS | anticipazioni 25 gennaio | Clara diffida di Alberto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 23 gennaio 2021)25: vediamo come ricomincerà la soap partenopea.25è agitata perperché scopre che un’altra è interessata a luivanno a vivere insieme nella loro nuova casa, ma la donna non è felice. Sospetta del compagno, accorgendosi che Barbara (che si spaccia per un’amica) è interessata al lui. L’uomo cerca di capire cosa stia succedendo, ma non riesce. Cos’altro succederà? Silvia e Michele continuano, tesi, a cercare chi li ha aggrediti per strada verso Indica e che, ci dicono gli spoiler, ricomparirà a breve sulla scena. Per Saviani e per Vittorio proseguono intanto i problemi di lavoro con Chiara. La giovane intende aumentare gli ascolti e ...