Sui social tra Renzi e Conte la star è #Ciampolillo

(Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - La crisi di Governo evolve e continua a trovare la sua quotidiana rappresentazione sui social media, alimentando conversazioni e interazioni, specialmente su Twitter. Lo spazio mediatico rimane saldamente nelle mani di politici che basandosi su strategie di comunicazione molto diverse tra loro, cercano di intercettare il consenso di milioni di potenziali elettori incollati ai propri smartphone, e di rafforzare il legame con le rispettive community riferimento. Un rapporto diretto, disintermediato con il pubblico, scarsissimo spazio destinato alla mediazione critica e al confronto. Si tratta di una comunicazione costruita con raffiche di messaggi fortemente orientati, assertivi, con l'obiettivo di raggiungere milioni di utenti in pochissimo tempo, specialmente in fasi complesse e delicate come quella attuale. Rispetto ai giorni scorsi Matteo Renzi sta recuperando lievemente ...