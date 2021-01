“Se c’è fiducia non è necessario controllare”, dice il papà di Antonella, morta per un gioco (Di sabato 23 gennaio 2021) La famiglia di Antonella Sicomero è sconvolta dal dolore e punta il dito contro il web, che avrebbe ispirato il gesto drammatico della piccola. Non ha più parole, Angelo Sicomero. Il papà di Antonella, la bambina morta a Palermo probabilmente in seguito ad una sfida cui ha preso parte tramite il social network Tik Tok, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 23 gennaio 2021) La famiglia diSicomero è sconvolta dal dolore e punta il dito contro il web, che avrebbe ispirato il gesto drammatico della piccola. Non ha più parole, Angelo Sicomero. Ildi, la bambinaa Palermo probabilmente in seguito ad una sfida cui ha preso parte tramite il social network Tik Tok, L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteosalvinimi : #Salvini: Il Var lo vedevamo per Ibrahimovich o Cristiano Ronaldo, ma non per un senatore. Come si può avere fiduci… - fattoquotidiano : Bonafede dopo la fiducia al Senato: “Non c’è maggioranza alternativa. Ora al lavoro, cittadini non vogliono politic… - MonicaCirinna : Ho rinnovato la fiducia a #governoConte. Mettendoci la faccia, come sempre. C’è ancora da fare per ridare speranza… - Pliis3 : @Freedom__Paper @ruiu19 Vero È ovvio che si parte da una base ma due ore prima della partita penso si possa dire ch… - Pericle2V : @salvointese1 @mariannaaprile @dorasperti @ChampionsLeague Cosa c'è di disdicevole? Chi avresti incaricato come per… -

Ultime Notizie dalla rete : c’è fiducia Mercato Globale Degli Ingredienti Proteici Di Soia | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 Genova Gay