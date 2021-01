Sanremo 2021, Amadeus: “O si fa a marzo in sicurezza o nel 2022” (Di sabato 23 gennaio 2021) Da giorni non si parla d’altro di Sanremo 2021. Amadeus, di nuovo direttore artistico del Festival, ha deciso di rompere il silenzio e di dare una risposta agli interrogativi sono stati posti sulla manifestazione. Nei giorni scorsi alcuni artisti teatrali si sono lamentati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Da giorni non si parla d’altro di, di nuovo direttore artistico del Festival, ha deciso di rompere il silenzio e di dare una risposta agli interrogativi sono stati posti sulla manifestazione. Nei giorni scorsi alcuni artisti teatrali si sono lamentati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Radio105 : @mgiovi_MaiSolo @famedalupi @MetaErmal @mescalofficial Eccola qui - rtl1025 : ?? #CanYaman ospite a #Sanremo2021? Più di una semplice indiscrezione. Ne abbiamo parlato alla Famiglia Giù Al Nord… - IlContiAndrea : Io e @GiusCandela facciamo il punto della situazione su #Sanremo2021. Confermate le date e il pubblico ma la nave?… - Assunta23470508 : @Sanremo_2021 @MetaErmal A me piace tutto quello che fa #ErmalMetamusic dalle prime a 'No Satisfection '. Ti voglio bene Ermal - Elenauu87 : RT @GDS_it: #ErmalMeta ai microfoni di Rgs:; è in cerca di una direzione Intanto se ne va al Festival di Sanremo -