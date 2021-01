Pontina | tragico incidente | bus Cotral travolge uno scooter | morto un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 gennaio 2021) Terribilequesta mattina alle 8:00 all’altezza dello svincolo dellaall’altezza di Borgo Montello, alla periferia di Latina. Un pullman, uscito da poco dalla SS 148 proveniente da Aprilia, si è scontrato con unoScarabeo per motivi ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il pullman era appena uscito dallae stava attraversando lo svincolo quando è passato anche lo– non si sa se non rispettando il diritto di precendenza. Lo Scarabeo è quindi stato travolto dal pullman e per il conducente non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’, e gli agenti della polizia stradale di Aprilia e della polizia ...