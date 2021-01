Lombardia zona rossa, Fontana: “Problema con algoritmo che calcola Rt anche per altre regioni? Probabile ma non mi interessa” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e la sua vice Letizia Moratti hanno indetto una conferenza stampa per rimarcare la loro posizione in merito all’attribuzione della zona rossa per un presunto invio errato dei dati. Un invio errato che la regione Lombardia ha respinto con fermezza, ributtando la palla nel campo del ministero della Salute. Alla fine sono stati diversi i cronisti che hanno cercato di chiarire un punto: “Se c’è un Problema nell’algoritmo che calcola l’indice Rt, allora tutti gli altri Rt di tutte le regioni sono sbagliati?” A questa domanda ha risposto Fontana: “Probabile ma non è un Problema che riguarda noi”. Un punto su cui non ha chiarito nemmeno se ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Il presidente di RegioneAttilioe la sua vice Letizia Moratti hanno indetto una conferenza stampa per rimarcare la loro posizione in merito all’attribuzione dellaper un presunto invio errato dei dati. Un invio errato che la regioneha respinto con fermezza, ributtando la palla nel campo del ministero della Salute. Alla fine sono stati diversi i cronisti che hanno cercato di chiarire un punto: “Se c’è unnell’chel’indice Rt, allora tutti gli altri Rt di tutte lesono sbagliati?” A questa domanda ha risposto: “ma non è unche riguarda noi”. Un punto su cui non ha chiarito nemmeno se ci ...

