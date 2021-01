LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: a Schulting e Elistratov i 1500m, tre azzurri in semifinale nei 500m! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata 15:08 Le azzurre saranno suddivise nelle due semifinali: Martina Valcepina sarà nella prima, Cynthia Mascitto nella seconda. 15:05 Rifacimento ghiaccio in corso, appuntamento alle 15:18 con le semifinali. 15:02 Questi i 10 atleti qualificati alle semifinali: John-Henry Krueger (HUN), Shaolin Sandor Liu (HUN), Kostantin Ivliev (RUS), Vladislav Bykanov (ISR), Shaoang Liu (HUN), Dylan Hoogerwerf (NED), Itzhak de Laat (NED), Pietro Sighel (ITA), Denis Ayrapetyan (RUS) e Sjinkie Knegt (NED). 14:59 Benissimo Pietro Sighel, che Sto arriva secondo e vola in semifinale insieme all’olandese Itzhak de Laat. Purtroppo solo quarto Andrea Cassinelli. 14:57 Ultimo quarto nel quale vedremo impegnati gli azzurri Pietro Sighel e Andrea Cassinelli. 14:56 Terzo quarto ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARisultati prima giornata 15:08 Le azzurre saranno suddivise nelle due semifinali: Martina Valcepina sarà nella prima, Cynthia Mascitto nella seconda. 15:05 Rifacimento ghiaccio in corso, appuntamento alle 15:18 con le semifinali. 15:02 Questi i 10 atleti qualificati alle semifinali: John-Henry Krueger (HUN), Shaolin Sandor Liu (HUN), Kostantin Ivliev (RUS), Vladislav Bykanov (ISR), Shaoang Liu (HUN), Dylan Hoogerwerf (NED), Itzhak de Laat (NED), Pietro Sighel (ITA), Denis Ayrapetyan (RUS) e Sjinkie Knegt (NED). 14:59 Benissimo Pietro Sighel, che Sto arriva secondo e vola ininsieme all’olandese Itzhak de Laat. Purtroppo solo quarto Andrea Cassinelli. 14:57 Ultimo quarto nel quale vedremo impegnati gliPietro Sighel e Andrea Cassinelli. 14:56 Terzo quarto ...

