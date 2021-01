L'affido - Una storia di violenza: "La famiglia è il luogo in cui possono nascere abusi" (Di domenica 24 gennaio 2021) Xavier Legrand, il regista de L'affido - Una storia di violenza, e il cast del film hanno parlato di come violenze e abusi possano nascere in famiglia. Durante una conferenza stampa Xavier Legrand, il regista de L'affido - Una storia di violenza, ha parlato della genesi del film spiegando come, purtroppo, la famiglia sia il luogo più comune dove possono nascere violenze e abusi, generalmente a discapito dei membri più deboli del nucleo familiare. "Ho scelto questo argomento perché ho voluto lavorare sul tema della famiglia e della casa", ha raccontato Legrand durante la conferenza. "E mi sono reso conto che la casa è il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 gennaio 2021) Xavier Legrand, il regista de L'- Unadi, e il cast del film hanno parlato di come violenze epossanoin. Durante una conferenza stampa Xavier Legrand, il regista de L'- Unadi, ha parlato della genesi del film spiegando come, purtroppo, lasia ilpiù comune doveviolenze e, generalmente a discapito dei membri più deboli del nucleo familiare. "Ho scelto questo argomento perché ho voluto lavorare sul tema dellae della casa", ha raccontato Legrand durante la conferenza. "E mi sono reso conto che la casa è il ...

Stasera_in_TV : RAI MOVIE: (23:05) L'affido - Una storia di violenza (Film) #StaseraInTV 23/01/2021 #SecondaSerata @raimovie - Vincenz02550520 : RT @___Cre___: Stasera non guarderò il live, ma stavolta mi affido alla psicologia inversa su cui tanto ci soffermiamo: Sarà una serata da… - giorgia04177551 : RT @___Cre___: Stasera non guarderò il live, ma stavolta mi affido alla psicologia inversa su cui tanto ci soffermiamo: Sarà una serata da… - ___Cre___ : Stasera non guarderò il live, ma stavolta mi affido alla psicologia inversa su cui tanto ci soffermiamo: Sarà una… - VaniuskaR : @pecoraro_fr @BrunoTabacci allora mi affido a lui visto che di tossicodipendenze si parla solo se c'è una serie in… -

Ultime Notizie dalla rete : affido Una L'affido - Una storia di violenza: "La famiglia è il luogo in cui possono nascere abusi" Movieplayer.it A CATANIA SALVATE 23 ARMI DALLA ROTTAMAZIONE. TRA QUESTE UNA SPADA DEL PERIODO DEI BORBONE

Le armi, consegnate alla Polizia da privati cittadini per la rottamazione, sono state esaminate dagli esperti della Soprintendenza di Catania ...

Le armi, consegnate alla Polizia da privati cittadini per la rottamazione, sono state esaminate dagli esperti della Soprintendenza di Catania ...