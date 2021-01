Inter, Conte nel post partita: 'Maresca? Vi spiego...' (Di sabato 23 gennaio 2021) Uno 0 - 0 esploso nel finale tra le proteste e le polemiche che hanno invaso e acceso Udinese - Inter . Espulso prima Antonio Conte , poi Oriali, furiosi in panchina e alla fine della partita quando ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021) Uno 0 - 0 esploso nel finale tra le proteste e le polemiche che hanno invaso e acceso Udinese -. Espulso prima Antonio, poi Oriali, furiosi in panchina e alla fine dellaquando ...

Inter : ?? | FORMAZIONE #UdineseInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - Inter : LIVE - Domani alle 18 c'è #UdineseInter: seguiamo la conferenza di mister Antonio Conte - Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - zazoomblog : Udinese-Inter alta tensione nel tunnel dello spogliatoio tra Conte e Maresca: i dettagli - #Udinese-Inter… - F_Ray7 : RT @Ngoppejammeja: #Maresca era al Var in occasione di #Inter #Parma, quando non era stato sanzionato un clamoroso fallo su #Perisic. L'arb… -