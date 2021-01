Inter | Conte | “Espulso dopo aver protestato per il recupero Mancava l’ultimo passaggio”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 23 gennaio 2021) L'si ferma contro l'Udinese e non riesce a dare continuità al successo contro la Juventus. Il tecnico Antonioanalizza il pari ai microfoni di Sky Sport: "Penso che alla fine si potesse dare più. Hosotto questo punto di vista. L'arbitro mi ha ammonito e poi mi ha. Si erano persi troppi minuti. L'arbitro deve prendere le sue decisioni e a noi tocca accettarle. Dobbiamo guardare a noi stessi. Cerchiamo di migliorare in quello che stiamo facendo. Oggi potevamo essere più precisi. Ci è mancata la qualità nell'ultimo, che è fondamentale. Noi sotto questo punto di vista possiamo migliorare. Il campionato offre qualcosa in più rispetto alla Coppa Italia. Detto questo, anche la coppa è un trofeo che rispettiamo. Faremo delle valutazioni e ...