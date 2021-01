Franco Picco riesce ad unire le passioni di ogni generazione (Di sabato 23 gennaio 2021) Franco Picco, un uomo che riesce sempre ad unire le passioni di tutte le generazioni. Franco Picco in ginocchio con la sua moto e il deserto sullo sfondoL’uomo di cui parleremo oggi è Franco Picco, il quale da pochi giorni ha ultimato la Dakar a 65 anni con una condizione fisica e mentale non del tutto ottimale. La sua vittoria ha riportato tutti quanti ai beati tempi del 1990. Franco Picco e la sua incredibile impresa Questi erano gli anni in cui il motociclismo era al top degli sport motoristici, la Cagiva e la Ducati erano le superpotenze della Superbike, mentre Chiodi vinceva nel campo del Motocross, Aprilia era la regina indiscussa delle Piccole ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 gennaio 2021), un uomo chesempre adledi tutte le generazioni.in ginocchio con la sua moto e il deserto sullo sfondoL’uomo di cui parleremo oggi è, il quale da pochi giorni ha ultimato la Dakar a 65 anni con una condizione fisica e mentale non del tutto ottimale. La sua vittoria ha riportato tutti quanti ai beati tempi del 1990.e la sua incredibile impresa Questi erano gli anni in cui il motociclismo era al top degli sport motoristici, la Cagiva e la Ducati erano le superpotenze della Superbike, mentre Chiodi vinceva nel campo del Motocross, Aprilia era la regina indiscussa dellele ...

aMotoMio : @piccoadventures , eterno ragazzo - fmimolise : Franco Picco, il campione che unisce le generazioni nella passione: Intragenerazionale potremmo definirlo. Sì, perc… - infoitsport : Parigi-Dakar conclusa a 65 anni per il pilota Franco Picco, star per passione e longevità - infoitsport : Franco Picco ha festeggiato le sue 30 partecipazioni alla Paris-Dakar 36 anni dopo la sua prima volta - AndreaEttori : La vittoria di Cyril Neveu con la meravigliosa Honda NXR 70 e la splendida e velocissima Yamaha Ténéré 600 in quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Picco Franco Picco, il campione che unisce le generazioni nella passione Moto.it Vaccini, Locatelli: “Abbiamo somministrato il 70% delle dosi. Secondi in Europa”

Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, alla conferenza stampa al Ministero della Salute, ha affermato: “ Dopo il picco siamo a circa 20-25mila dosi di vaccino al giorno somm ...

Franco Picco riesce ad unire le passioni di ogni generazione

L’uomo di cui parleremo oggi è Franco Picco, il quale da pochi giorni ha ultimato la Dakar a 65 anni con una condizione fisica e ...

Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, alla conferenza stampa al Ministero della Salute, ha affermato: “ Dopo il picco siamo a circa 20-25mila dosi di vaccino al giorno somm ...L’uomo di cui parleremo oggi è Franco Picco, il quale da pochi giorni ha ultimato la Dakar a 65 anni con una condizione fisica e ...