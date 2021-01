Eva Henger torna a parlare dell’Isola dei Famosi e lancia una stoccata ad Alessia Marcuzzi (Di sabato 23 gennaio 2021) Eva Henger attacca di nuovo Alessia Marcuzzi: tirati di mezzo Signorini e Ventura. La ferita sull’Isola dei Famosi sul cannagate non si è mai arginata. Eva Henger torna ad attaccare Alessia Marcuzzi, che condusse L’Isola dei Famosi della ‘discordia’, quella che passò alla memoria televisiva per il cosiddetto cannagate di cui fu protagonista Francesco Monte. Ciò che successe in quell’edizione dell’Isola dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 23 gennaio 2021) Evaattacca di nuovo: tirati di mezzo Signorini e Ventura. La ferita sull’Isola deisul cannagate non si è mai arginata. Evaad attaccare, che condusse L’Isola deidella ‘discordia’, quella che passò alla memoria televisiva per il cosiddetto cannagate di cui fu protagonista Francesco Monte. Ciò che successe in quell’edizionedei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

