Elisa Isoardi “la traditrice”: volta le spalle a chi l’ha cresciuta (Di sabato 23 gennaio 2021) Elisa Isoardi, storico volto della rete televisiva Rai, sembrerebbe essersi rivelata una “traditrice” voltando le spalle a chi l’ha iniziata Elisa Isoardi (Instagram)Elisa Isoardi è una famosissima conduttrice televisiva ed ex modella nata in Italia. Si fa conoscere al mondo dello spettacolo grazie alla sua apparizione a Miss Italia, dove si guadagna il titolo di Miss cinema. Grazie a questo traguardo riesce a farsi notare in questo ambiente e ad esordire finalmente nella televisione, dove oggi è protagonista indiscussa. Un piccolo problema però ha rischiato di dare una brutta battuta d’arresto alla sua vita lavorativa. Molto tempo fa le fu diagnosticato un cancro alla gola. Niente di grave comunque, è ... Leggi su kronic (Di sabato 23 gennaio 2021), storico volto della rete televisiva Rai, sembrerebbe essersi rivelata una “ndo lea chiiniziata(Instagram)è una famosissima conduttrice televisiva ed ex modella nata in Italia. Si fa conoscere al mondo dello spettacolo grazie alla sua apparizione a Miss Italia, dove si guadagna il titolo di Miss cinema. Grazie a questo traguardo riesce a farsi notare in questo ambiente e ad esordire finalmente nella televisione, dove oggi è protagonista indiscussa. Un piccolo problema però ha rischiato di dare una brutta battuta d’arresto alla sua vita lavorativa. Molto tempo fa le fu diagnosticato un cancro alla gola. Niente di grave comunque, è ...

zazoomblog : Verissimo Elisa Isoardi su Salvini: “Non ero in forma ci ho messo 3 anni per superarla” - #Verissimo #Elisa… - RunPierwork13 : RT @DarkLadyMouse: Elisa Isoardi dice che ci ha messo tre anni per dimenticare Salvini. Si chiama disturbo da stress post-traumatico. - marinellafly12 : RT @EmilianaCarifi: NOTIZIONA de @ilgiornale ????il famoso 'sputa ciliegie sciupafemmine'! - Fosfo74 : RT @DarkLadyMouse: Elisa Isoardi dice che ci ha messo tre anni per dimenticare Salvini. Si chiama disturbo da stress post-traumatico. - EmilianaCarifi : NOTIZIONA de @ilgiornale ????il famoso 'sputa ciliegie sciupafemmine'! -