Daydreamer sostituisce Il Segreto | Cambio di programmazione nel Day time di Canale 5

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ancora uno Stop per la Soap Spagnola Il, mentre Daydremar prende il suo posto e si avvia verso la fine con ben cinque appuntamenti nel daydi5 e uno in prima serata, il martedì sempre sulla rete Ammiraglia Mediaset.

Ancora uno Stop per la Soap Spagnola Il Segreto, mentre Daydremar prende il suo posto e si avvia verso la fine con ben cinque appuntamenti nel day time di Canale5 e uno in prima serata, il martedì sempre sulla rete Ammiraglia Mediaset. Nuovo cambio di programmazione per DayDreamer. Mediaset, infatti, ha deciso di collocare la serie turca nel pomeriggio di Canale 5, nella fascia oraria attualmente occupata da Il segreto. Da lunedì 25 ...