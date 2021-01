Covid, monitoraggio Iss: l'Rt scende a 0,97. La situazione nelle regioni (Di sabato 23 gennaio 2021) Per la Lombardia, ora in zona rossa, l'Iss parla di una possibile "rivalutazione del monitoraggio" che potrebbe significare il ritorno all'arancione. Rimane con il massimo livello di restrizioni la Sicilia. La Sardegna potrebbe passare da gialla ad arancione, mentre il Veneto rimane arancione. Il documento Iss-Ministero della Salute: l'indice di contagio a livello nazionale è sceso per la prima volta da 5 settimane Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 gennaio 2021) Per la Lombardia, ora in zona rossa, l'Iss parla di una possibile "rivalutazione del" che potrebbe significare il ritorno all'arancione. Rimane con il massimo livello di restrizioni la Sicilia. La Sardegna potrebbe passare da gialla ad arancione, mentre il Veneto rimane arancione. Il documento Iss-Ministero della Salute: l'indice di contagio a livello nazionale è sceso per la prima volta da 5 settimane

