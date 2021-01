Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2021: Roeiseland in testa, +8 su Eckhoff. Dorothea Wierer quarta (Di sabato 23 gennaio 2021) Marte Olsbu Roeiseland si conferma in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2021 di biathlon dopo la mass start di Anterselva. La norvegese ora ha 8 punti di vantaggio sulla connazionale Tiril Eckhoff e 9 sulla svedese Hanna Oeberg. La nostra Dorothea Wierer è quarta, ma ora ha 116 punti di distacco dalla vetta. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di biathlon femminile dopo la mass start di Anterselva. Classifica Coppa DEL Mondo biathlon femminile 2021: 1. Marte Olsbu ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Marte Olsbusi conferma inalladelladeldidopo la mass start di Anterselva. La norvegese ora ha 8 punti di vantaggio sulla connazionale Tirile 9 sulla svedese Hanna Oeberg. La nostra, ma ora ha 116 punti di distacco dalla vetta. Di seguito lagenerale delladeldidopo la mass start di Anterselva.DEL: 1. Marte Olsbu ...

