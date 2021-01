‘Alberto Braglia | l’atleta del re’ | la vita avventurosa in un libro

Leggi su dire

(Di sabato 23 gennaio 2021) E’ stato il più grande ginnasta italiano, il primo portabandiera della delegazione italiana alle Olimpiadi, ha vinto l’oro in due diverse edizioni come atleta e poi perfino come allenatore. Ha vissuto tante vite, una più poetica e incredibile dell’altra, è scomparso in silenzio e riapparso in modo eclatante ogni volta. Eppure di Alberto Braglia si sa solo, spesso, che a lui è intitolato lo stadio di Modena. Ci voleva il libro di Stefano Ferrari (giornalista modenese con una lunga esperienza come cronista sportivo) ‘Alberto Braglia l’atleta del re’ (Minerva edizioni) per conoscere non solo un protagonista eccezionale dello sport, ma anche un uomo con una storia che non ha bisogno di essere romanzata.