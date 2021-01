Varianti virus spaventano l’Europa Ancora record negativi in UK

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – No alla chiusura delle frontiere nella UE ma i viaggi non essenziali saranno scoraggiati. Le aree con la circolazione più alta del, in particolare delle nuove, saranno classificate come “zone rosso scuro” e in queste gli Stati membri decideranno ulteriori restrizioni alla circolazione: dai test alla quarantena. Così come per chi arriva da fuori l’UE, sempre da zone particolarmente colpite. Questa la linea decisa ieri dai leader dei Ventisette dopo un vertice-fiume, ovviamente in videoconferenza. L’Unione europea “è una zona epidemiologica unica” e riusciremo a far fronte ale alle sue“solo se ci sono misure mirate e non chiusure delle frontiere a tappeto“, che colpirebbero il nostro mercato interno. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine ...