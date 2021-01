Ultimi sondaggi Tp: per il 57,2% degli italiani Conte si deve dimettere (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il premier Conte al Senato non ha ottenuto la maggioranza assoluta e per questo motivo dovrebbe dimettersi. A sostenerlo è la maggioranza degli italiani (57,2%) secondo l’ultimo sondaggio condotto da Termometro Politico tra il 19 e il 21 gennaio. Contrario alle dimissioni del presidente del Consiglio è invece il 40,7% del campione intervistato. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Tp: ricerca costruttori immorale per 53% italiani Il 53% considera inoltre immorale la ricerca dei costruttori per far proseguire il Conte bis dopo lo strappo di Italia viva. Al contrario, il 24,8% ritiene questa ricerca di responsabili corretta e legittima mentre il 20,7%, pur non approvandola, la considera il male minore se messa a ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il premieral Senato non ha ottenuto la maggioranza assoluta e per questo motivo dovrebbe dimettersi. A sostenerlo è la maggioranza(57,2%) secondo l’ultimoo condotto da Termometro Politico tra il 19 e il 21 gennaio. Contrario alle dimissioni del presidente del Consiglio è invece il 40,7% del campione intervistato. Segui Termometro Politico su Google NewsTp: ricerca costruttori immorale per 53%Il 53% considera inoltre immorale la ricerca dei costruttori per far proseguire ilbis dopo lo strappo di Italia viva. Al contrario, il 24,8% ritiene questa ricerca di responsabili corretta e legittima mentre il 20,7%, pur non approvandola, la considera il male minore se messa a ...

