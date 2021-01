Sainz, esordio in Rosso mercoledì a Fiorano Ma dovrà pilotare la Ferrari del 2018 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Carlos non vede l'ora di lavorare a pieno ritmo col team del Cavallino. Leclerc ancora alle prese col virus Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Carlos non vede l'ora di lavorare a pieno ritmo col team del Cavallino. Leclerc ancora alle prese col virus

