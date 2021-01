Rischio caduta neve dai tetti: Vigili del Fuoco in azione in centro storico (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vigili del Fuoco in azione nella centralissima via Manci per sgomberare la neve rimasta su tetto. Il Rischio è quello che la neve in questi giorni, con la pioggia ed il rialzo delle temperature, si ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 22 gennaio 2021)delinnella centralissima via Manci per sgomberare larimasta su tetto. Ilè quello che lain questi giorni, con la pioggia ed il rialzo delle temperature, si ...

MMastrantuono : RT @il_cappellini: E allora? Si mette male. Il rischio per il governo è di doversi arrendere, prima o dopo, ai numeri mancanti. Qui cominci… - MicheleAnnibale : RT @il_cappellini: E allora? Si mette male. Il rischio per il governo è di doversi arrendere, prima o dopo, ai numeri mancanti. Qui cominci… - il_cappellini : E allora? Si mette male. Il rischio per il governo è di doversi arrendere, prima o dopo, ai numeri mancanti. Qui co… - LucianoRomeo9 : 27 gennaio voto su relazione giustizia, governo a rischio caduta. A oggi manca la maggioranza. - AlbaBellu : @AlfonsoFuggetta Si difende il rischio corso della caduta del governo in questo momento non Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Rischio caduta Rischio caduta neve dai tetti: Vigili del Fuoco in azione in centro storico TrentoToday In Toscana ci sono 121 mila poveri. Il Covid ha influito (ma non troppo): più 0,2%

Il sistema sociale della Toscana ha retto nonostante la pandemia, che rispetto all'anno precedente ha causato un prevedibile ma contenuto aumento della povertà (16 mila persone in più). Presentato il ...

Toscana. Con il Covid 16mila poveri in più. Il “Rapporto 2020” della Regione

L’emergenza Covid ha prodotto in Toscana un aumento delle persone sotto la soglia della povertà di circa 16.000 unità: si passa infatti da 105.000 del 2019 a 121.000 del 2020. “E questo ci dà preziosi ...

Il sistema sociale della Toscana ha retto nonostante la pandemia, che rispetto all'anno precedente ha causato un prevedibile ma contenuto aumento della povertà (16 mila persone in più). Presentato il ...L’emergenza Covid ha prodotto in Toscana un aumento delle persone sotto la soglia della povertà di circa 16.000 unità: si passa infatti da 105.000 del 2019 a 121.000 del 2020. “E questo ci dà preziosi ...