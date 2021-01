Rick Owens, la sfilata-show tra sacro e profano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel Sacrario Militare di Venezia Rick Owens ha portato in scena la sua visione del futuro. Molto nera, a prima vista, ma a ben guardare anche intima. Lo stilista americano, che ha passato parte del lockdown nella città lagunare dove possiede una casa, ha tradotto in abiti quella che è stata la sua visione della pandemia in questi mesi. La collezione che anticipa il prossimo inverno si chiama Gethsemane, in riferimento al Giardino dei Getsemani dove, secondo il Vangelo, Gesù si trattenne dopo l'ultima cena: un simbolo del tempo sospeso e del disagio che precede ogni giudizio. Tra fumogeni e musica apocalittica i modelli hanno disceso l'imponente scalinata sfoggiando look post-atomici, in cui il nero è il colore predominante, come spesso accade per le proposte dark-chic del designer, con qualche incursione di bianco ottico e blu notte. Body di pelle che ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel Sacrario Militare di Veneziaha portato in scena la sua visione del futuro. Molto nera, a prima vista, ma a ben guardare anche intima. Lo stilista americano, che ha passato parte del lockdown nella città lagunare dove possiede una casa, ha tradotto in abiti quella che è stata la sua visione della pandemia in questi mesi. La collezione che anticipa il prossimo inverno si chiama Gethsemane, in riferimento al Giardino dei Getsemani dove, secondo il Vangelo, Gesù si trattenne dopo l'ultima cena: un simbolo del tempo sospeso e del disagio che precede ogni giudizio. Tra fumogeni e musica apocalittica i modelli hanno disceso l'imponente scalinata sfoggiando look post-atomici, in cui il nero è il colore predominante, come spesso accade per le proposte dark-chic del designer, con qualche incursione di bianco ottico e blu notte. Body di pelle che ...

