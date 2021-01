Pd: Calenda contro primarie online, 'mancava Rousseau, ora c'è anche quello' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - "mancava Rousseau. Ora c'è anche quello. Forse sarebbe bastato chiedere la condivisione a Casaleggio". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito della primarie on line del Partito democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - ". Ora c'è. Forse sarebbe bastato chiedere la condivisione a Casaleggio". Lo scrive su Twitter Carlo, a proposito dellaon line del Partito democratico.

