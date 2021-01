Morire per una sfida su Tiktok, la bimba di Palermo che si è strangolata non ce l’ha fatta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, 22 gen – Non ce l’ha fatta la bimba palermitana finita in rianimazione per aver partecipato ad una folle sfida su Tiktok, il blackout challenge. La piccola Antonella, di dieci anni, era arrivata in arresto cardiocircolatorio all’Ospedale dei Bambini di Palermo dopo essersi volontariamente strangolata con una cintura. Il blackout challenge, la sfida idiota che si sta diffondendo tra i giovani sul social network Tiktok consiste nel mettersi una cinta attorno al collo e stringerla per cercare di resistere il più possibile senza respirare. La bimba avrebbe seguito i vari step, ma poi una volta rimasta senza fiato non avrebbe avuto più le forze necessarie per allentare la presa. Muore una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021), 22 gen – Non celapalermitana finita in rianimazione per aver partecipato ad una follesu, il blackout challenge. La piccola Antonella, di dieci anni, era arrivata in arresto cardiocircolatorio all’Ospedale dei Bambini didopo essersi volontariamentecon una cintura. Il blackout challenge, laidiota che si sta diffondendo tra i giovani sul social networkconsiste nel mettersi una cinta attorno al collo e stringerla per cercare di resistere il più possibile senza respirare. Laavrebbe seguito i vari step, ma poi una volta rimasta senza fiato non avrebbe avuto più le forze necessarie per allentare la presa. Muore una ...

