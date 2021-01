Milan-Atalanta, Pioli: “Ok a Mandzukic con Ibrahimovic. Domani in campo con lucidità e intensità” (Di venerdì 22 gennaio 2021) E' tutto pronto per Milan-Atalanta.Il Milan cerca il titolo di campione d'inverno nel match contro l'Atalanta in programma Domani allo stadio "Giuseppe Meazza". I rossoneri, infatti, arriveranno alla sfida contro la Dea con dieci punti in più in classifica e un primato da difendere. Un obiettivo ben chiaro nella mente di Stefano Pioli che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha analizzato l'impegno che nella giornata di Domani attenderà i suoi.“La partita di Bergamo l’avevamo in realtà chiusa in fretta, ovvero con la vittoria di Cagliari. Il nostro percorso era già iniziato lì. Per quanto riguarda questa partita, andrà giocata con molta lucidità e intensità. Sono squadre che primeggiano anche nei contrasti, quindi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) E' tutto pronto per.Ilcerca il titolo di campione d'inverno nel match contro l'in programmaallo stadio "Giuseppe Meazza". I rossoneri, infatti, arriveranno alla sfida contro la Dea con dieci punti in più in classifica e un primato da difendere. Un obiettivo ben chiaro nella mente di Stefanoche, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha analizzato l'impegno che nella giornata diattenderà i suoi.“La partita di Bergamo l’avevamo in realtà chiusa in fretta, ovvero con la vittoria di Cagliari. Il nostro percorso era già iniziato lì. Per quanto riguarda questa partita, andrà giocata con molta. Sono squadre che primeggiano anche nei contrasti, quindi ...

