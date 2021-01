“Mi vedrei in coppia con…”, Albano svela il retroscena (Di venerdì 22 gennaio 2021) Albano esce allo scoperto, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ rivela quella che sarebbe una sua potenziale spalle a Sanremo. Albano e la rivelazione su Sanremo (GettyImages)Albano è una delle icone della musica italiana. Una carriera passata ad intrattenere il suo pubblico con canzoni che sono entrate nella storia del nostro paese. Il duo formato con Romina Power, poi, ha fatto sognare milioni di persone sia per la produzione discografica venuta fuori, ma anche per il sentimento che ha legato i due. In tanti, ancora oggi, sperano che Albano e Romina possano tornare a fare coppia insieme, incantando il pubblico come fatto fino a diversi anni fa. La storia con Loredana Lecciso, però, ha di fatto tenuto lontani i due per diverso tempo. Negli ultimi tempo Carrisi e la Power sono ... Leggi su kronic (Di venerdì 22 gennaio 2021)esce allo scoperto, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ rivela quella che sarebbe una sua potenziale spalle a Sanremo.e la rivelazione su Sanremo (GettyImages)è una delle icone della musica italiana. Una carriera passata ad intrattenere il suo pubblico con canzoni che sono entrate nella storia del nostro paese. Il duo formato con Romina Power, poi, ha fatto sognare milioni di persone sia per la produzione discografica venuta fuori, ma anche per il sentimento che ha legato i due. In tanti, ancora oggi, sperano chee Romina possano tornare a fareinsieme, incantando il pubblico come fatto fino a diversi anni fa. La storia con Loredana Lecciso, però, ha di fatto tenuto lontani i due per diverso tempo. Negli ultimi tempo Carrisi e la Power sono ...

n_cate : @cerucrazia Quindi ipoteticamente in una vostra difesa a 4 Hakimi-De Vrij-Skriniar-Bastoni, ad esempio una coppia d… - MatteoF1989 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 @fuoridalcorotv @rete4 Immagino le domande ficcanti fatte dal tuo a… - belalugosisdea : @liviozeta67 Io non vedo l'ora che Bonucci tolga il disturbo e una coppia centrale DeLigt-Demiral la vedrei bene invece. - Chicca_colors : RT @Federicabogi: Io vedrei benissimo come coppia Rosalinda e Tommaso se lui non fosse gay e lei non fidanzata. Esteticamente molto carini… - Federicabogi : Io vedrei benissimo come coppia Rosalinda e Tommaso se lui non fosse gay e lei non fidanzata. Esteticamente molto carini vicini #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : vedrei coppia “Mi vedrei in coppia con…”, Albano svela il retroscena kronic Jeda: “Vlahovic renderebbe meglio accanto ad un’altra punta. Lo vedrei bene in coppia con Kouame con Ribery alle loro spalle”

Jeda, 2 anni col Cagliari e 23 gol con i sardi, ha parlato ai microfoni di Lady Radio dello stato di forma della squadra di Di Francesco in vista della sfida contro la Fiorentina: “Il Cagliari è incia ...

Roma, è notte fonda: all’Olimpico minuti di ordinaria follia. Spezia ai quarti di Coppa Italia

Poi gli uomini di Italiano trovano prima il tris e poi il poker che regala i quarti del torneo ai liguri. Cos’è accaduto. Tornano a farsi sentire i fantasmi del derby e la Roma viene eliminata dallo S ...

Jeda, 2 anni col Cagliari e 23 gol con i sardi, ha parlato ai microfoni di Lady Radio dello stato di forma della squadra di Di Francesco in vista della sfida contro la Fiorentina: “Il Cagliari è incia ...Poi gli uomini di Italiano trovano prima il tris e poi il poker che regala i quarti del torneo ai liguri. Cos’è accaduto. Tornano a farsi sentire i fantasmi del derby e la Roma viene eliminata dallo S ...