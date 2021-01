Maturità senza prove scritte, Meloni: “Colpo finale al merito. Pd e M5S hanno distrutto la scuola” (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’idea è “il Colpo finale” alla scuola. Giorgia Meloni boccia l’ipotesi di un nuovo esame di Maturità senza prove scritte che è allo studio di Lucia Azzolina. Insomma, una Maturità che, benché il ministro rifiuti la definizione, sarebbe “light” come lo scorso anno, con la conseguenza di mettere di nuovo all’angolo “merito e valutazione, i due pilastri sui quali – ha sottolineato la leader di FdI – si fonda l’istruzione”. “Scelte scellerate, da peggiore ideologia sessantottina” “Assurdo: dopo aver eliminato la valutazione per voti alle scuole elementari, la Azzolina vorrebbe cancellare anche le prove scritte all’esame di Maturità. Due scelte scellerate figlie della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’idea è “il” alla. Giorgiaboccia l’ipotesi di un nuovo esame diche è allo studio di Lucia Azzolina. Insomma, unache, benché il ministro rifiuti la definizione, sarebbe “light” come lo scorso anno, con la conseguenza di mettere di nuovo all’angolo “e valutazione, i due pilastri sui quali – ha sottolineato la leader di FdI – si fonda l’istruzione”. “Scelte scellerate, da peggiore ideologia sessantottina” “Assurdo: dopo aver eliminato la valutazione per voti alle scuole elementari, la Azzolina vorrebbe cancellare anche leall’esame di. Due scelte scellerate figlie della ...

LucaBurnout : RT @SecolodItalia1: Maturità senza prove scritte, Meloni: “Colpo finale al merito. Pd e M5S hanno distrutto la scuola” - AntonellisRita : RT @SecolodItalia1: Maturità senza prove scritte, Meloni: “Colpo finale al merito. Pd e M5S hanno distrutto la scuola” - SecolodItalia1 : Maturità senza prove scritte, Meloni: “Colpo finale al merito. Pd e M5S hanno distrutto la scuola”… - iumsbura : @ppriceonemotion già che mandano frecciatine immagino il loro livello di maturità, non so che pensare se non che so… - Zia_Simona : l'unica cosa che so fare è scrivere decentemente e ovviamente io dovevo vivere nel periodo storico in cui mi becco… -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità senza Quarato: “Sulla sfiducia a Iaccarino, andiamo alla revoca senza indugio” StatoQuotidiano.it