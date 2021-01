L'Ue vede rosso fuoco sul Covid, ma perdona l'Ungheria sui vaccini (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo l’allarmata videoconferenza dei leader europei giovedì sera sull’emergenza Covid, la Commissione Ue corre ai ripari. Lunedì l’organismo di Palazzo Berlaymont presenterà nuove raccomandazioni per limitare ulteriormente viaggi non essenziali e per ‘rimappare’ le zone a rischio nel continente. Si prevede l’individuazione di zone ‘rosso cupo’. Chi parte da qui per motivi di lavoro, salute o comunque urgenti, dovrà fare un tampone prima della partenza e quarantena una volta arrivato a destinazione. L’Ue è allarmata per le varianti del virus - oggi in Germania è stato riscontrato il primo caso di variante brasiliana - ma fa fatica a mantenere compatta la squadra dei 27 Stati membri. Viktor Orban, come al solito, si distingue: fa da solo, autorizza Sputnik e Astrazeneca senza aspettare l’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Bruxelles ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo l’allarmata videoconferenza dei leader europei giovedì sera sull’emergenza, la Commissione Ue corre ai ripari. Lunedì l’organismo di Palazzo Berlaymont presenterà nuove raccomandazioni per limitare ulteriormente viaggi non essenziali e per ‘rimappare’ le zone a rischio nel continente. Si prel’individuazione di zone ‘cupo’. Chi parte da qui per motivi di lavoro, salute o comunque urgenti, dovrà fare un tampone prima della partenza e quarantena una volta arrivato a destinazione. L’Ue è allarmata per le varianti del virus - oggi in Germania è stato riscontrato il primo caso di variante brasiliana - ma fa fatica a mantenere compatta la squadra dei 27 Stati membri. Viktor Orban, come al solito, si distingue: fa da solo, autorizza Sputnik e Astrazeneca senza aspettare l’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Bruxelles ...

Allarme rosso: mercoledì si vota su Bonafede e Governo rischia di nuovo

ROMA – Le stanno tentando tutte per spostare il voto, anche di qualche giorno. Niente da fare, alla fine si sono dovuti arrendere. Il voto sulla relazione annuale del ministro Alfonso Bonafede sullo s ...

