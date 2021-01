Lorenzo Cesa, le intercettazioni dell’inchiesta: «Non ci servono soldi, ma un referente» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Così Antonio Gallo, imprenditore legato alle cosche, incontrò il segretario centrista grazie all’assessore al bilancio Francesco Talarico, arrestato Leggi su corriere (Di venerdì 22 gennaio 2021) Così Antonio Gallo, imprenditore legato alle cosche, incontrò il segretario centrista grazie all’assessore al bilancio Francesco Talarico, arrestato

petergomezblog : ‘Ndrangheta, maxi operazione: 48 arresti. Indagato anche il segretario dell’Udc Lorenzo #Cesa: perquisita la sua ca… - fattoquotidiano : Una maxi operazione contro la ‘ndrangheta: perquisito anche il segretario Udc Lorenzo Cesa [Leggi] - you_trend : ?? #BREAKING Lorenzo #Cesa, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, si dimette da Segretario #UdC (e… - PaoloBMb70 : RT @Radio1Rai: Lorenzo #Cesa persona per bene, per lui giustizia a orologeria perché #Udc aveva appena detto no a ingresso in #maggioranza… - cittella : RT @Libero_official: Lorenzo #Cesa dell'#Udc ha rivelato ad Augusto #Minzolini il pressing asfissiante del governo. Poi è risultato indagat… -