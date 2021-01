La confusione sul prossimo sindaco di Roma coinvolge persino la Polverini

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Grande è lasotto il cielo di. Specialmente in casa centrosinistra, verrebbe da aggiungere. Mentre il centrodestra continua a temporeggiare sull’indicazione del candidato adella capitale (qui il nostro recente approfondimento) – ma in un momento di crisi a livello nazionale in fondo è abbastanza fisiologico, detto che la linea politica e la coalizione sono sicure – dall’altra parte della barricata le cose si fanno più confuse che mai e un po’, non si può non notare, è inevitabile che sia così. D’altronde, l’alleanza giallorossa di governo – che l’attuale crisi sembra aver addirittura cementato – imporrebbe nella città eterna, così come nelle altre città al voto nella prossima tornata di amministrative, una candidatura congiunta per siglare definitivamente il patto. Peccato, però, che la decisione di Virginia ...