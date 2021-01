Incendi a Roma e Latina oggi | dove e cosa è successo

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Forno in fiamme alla vigilia dell’inaugurazione: Atto vandalico contro la nuova attività in via della Libertà, la condanna dell’amministrazione. Indagano i carabinieri di Tivoli. Per fortuna le fiamme si sono fermate alla serranda, ma poteva finire molto peggio. Saranno i carabinieri di Tivoli ad accertare si tratti di un atto vandalico o di una intimidazione ad originare l’o divampato nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 gennaio a Castel Madama. A subire i danni è stata la saracinesca del “Forno Sisti”, un’attività storica in via della Libertà 49 che ha recentemente cambiato gestione e che è stata inaugurata proprio lunedì scorso. “Un atto vandalico che offende tutta Castel Madama”, commenta in una nota il Sindaco Domenico Pascucci e gli amministratori comunali che ripongono massima fiducia nel lavoro delle Forze dell’ordine impegnate sul ...