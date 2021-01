Il tool che con Google map mette il meme di Bernie Sanders in giro per il mondo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Avvolto in una giacca pesante con guanti da montagna per combattere il freddo, seduto su una sedia pieghevole, con le braccia e le gambe incrociate: l’immagine di Bernie Sanders alla cerimonia di insediamento del presidente Biden a Capitol Hill ha fatto il giro del web, scatenando la creatività dei social. Dopo essere diventato protagonista di molti meme, il politico americano è ora sbarcato perfino su una app che consente di “posizionare” la sua immagine in qualunque parte del mondo. A consentirlo è un tool che, semplicemente digitando l’indirizzo o la posizione prescelti, proietta l’immagine del senatore nei luoghi più disparati: dall’ingresso della Trump Tower, passando per il deserto, fino a una fermata dell’autobus. pic.twitter.com/Kwtf56Wnjr— Paula Gray (@factualfiction) ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Avvolto in una giacca pesante con guanti da montagna per combattere il freddo, seduto su una sedia pieghevole, con le braccia e le gambe incrociate: l’immagine dialla cerimonia di insediamento del presidente Biden a Capitol Hill ha fatto ildel web, scatenando la creatività dei social. Dopo essere diventato protagonista di molti, il politico americano è ora sbarcato perfino su una app che consente di “posizionare” la sua immagine in qualunque parte del. A consentirlo è unche, semplicemente digitando l’indirizzo o la posizione prescelti, proietta l’immagine del senatore nei luoghi più disparati: dall’ingresso della Trump Tower, passando per il deserto, fino a una fermata dell’autobus. pic.twitter.com/Kwtf56Wnjr— Paula Gray (@factualfiction) ...

