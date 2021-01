Il Milan a caccia di record contro l’Atalanta. E’ duello con l’Inter per il titolo di Campione d’inverno (Di venerdì 22 gennaio 2021) Serie A: si chiude il girone d’andata, tentativi di fuga in vetta?Dopo un 18° turno di campionato che ha visto, su tutte, l’Inter dare una gran prova di forza a San Siro contro una Juventus apparsa in forte difficoltà, la Serie A è arrivata al giro di boa con l’ultima giornata del girone d’andata. Si parte il venerdì sera con Benevento-Torino e si chiude con un insolito posticipo domenicale: Parma-Sampdoria. Le due Milanesi vanno alla ricerca dell’allungo in classifica, entrambe il sabato alle 18, per mettere pressione alle avversarie che scenderanno in campo, tutte, la domenica.Sabato alle 18, appunto, le due prime della classe, Milan e Inter, giocheranno, in concomitanza, rispettivamente in casa contro l’Atalanta e in trasferta contro l’Udinese.Un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Serie A: si chiude il girone d’andata, tentativi di fuga in vetta?Dopo un 18° turno di campionato che ha visto, su tutte,dare una gran prova di forza a San Sirouna Juventus apparsa in forte difficoltà, la Serie A è arrivata al giro di boa con l’ultima giornata del girone d’andata. Si parte il venerdì sera con Benevento-Torino e si chiude con un insolito posticipo domenicale: Parma-Sampdoria. Le dueesi vanno alla ricerca dell’allungo in classifica, entrambe il sabato alle 18, per mettere pressione alle avversarie che scenderanno in campo, tutte, la domenica.Sabato alle 18, appunto, le due prime della classe,e Inter, giocheranno, in concomitanza, rispettivamente in casae in trasfertal’Udinese.Un ...

Potrebbe essere di nuovo in Serie A il futuro di Raoul Bellanova in questa stagione. Il terzino classe 2000 di Rho, in forza al Pescara, ha molti estimatori nella massima Serie che lo ...

Serie A Femminile, inizia il girone di ritorno: Milan impegnato domenica sul campo della Florentia

Inizia questo fine settimana il girone di ritorno della Serie A femminile. E subito sono in programma scontri diretti importanti per capire cosa attenderci dai prossimi mesi. In coda per esempio ...

