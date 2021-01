GTA | CJ | Tommy Vercetti | Claude e Niko Bellic si rifanno il look e diventano next-gen

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre il successo di GTA 5 non accenna minimamente ad arrestarsi, i fan rimangono in attesa del vociferato GTA 6 che, molto probabilmente, è in sviluppo presso Rockstar. Del nuovo capitolo della serie ne abbiamo parlato a più riprese e, pochi giorni fa, un nuovo brevetto di Take-Two avrebbe svelato nuovi dettagli su quello che sarà il GTA per sistemi di nuova generazione. Con PS5 e Xbox Series X/S ormai disponibili, i giocatori si chiedono come potrebbero apparire i personaggi di GTA 6 su-gen. Ovviamente, ancora non possiamo rispondere a questa domanda, ma nell'attesa di saperne di più un artista ci ha fornito un'idea di come potrebbero apparire oggi i personaggi dei vecchi capitoli. L'artista Hossein Diba ha trasformato CJ,di Grand Theft ...