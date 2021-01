Governo: Tajani, ‘fiducia in saggezza Mattarella, da maggioranza no a unità nazionale’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato, è lui che deve tirare le somme. Abbiamo fiducia nel Quirinale. Vedremo cosa accadrà. Sicuramente siamo in presenza di un Governo che non è in grado di governare, questo è evidente”. Lo afferma Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Ci affidiamo alladel Capo dello Stato, è lui che deve tirare le somme. Abbiamo fiducia nel Quirinale. Vedremo cosa accadrà. Sicuramente siamo in presenza di unche non è in grado di governare, questo è evidente”. Lo afferma Antonio, vicepresidente di Forza Italia, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

