Facebook Portal: le novità per lavorare in smartworking (Di venerdì 22 gennaio 2021) Facebook Portal è il nuovo dispositivo di videochiamata del colosso dei social che rivede il concetto di smartworking Nell'ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia, le modalità di lavoro sono cambiate molto per adattarsi alla nuova situazione: le aziende hanno dovuto riorganizzarsi facendo largamente ricorso al lavoro da remoto, e sono sempre più le persone che apprezzano un'impostazione del lavoro più flessibile, da casa. A patto di disporre dei giusti strumenti per poter sopperire a quanto più manca del lavoro in ufficio, ovvero la possibilità di una buona ed efficace interazione con le persone (colleghi, clienti, ecc). Portal, il dispositivo di videochiamata di Facebook, permette di rimanere in contatto in modo immersivo con colleghi e clienti lavorando da remoto, mettendo a disposizione ...

