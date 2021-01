F2, Marcus Armstrong in DAMS (Di venerdì 22 gennaio 2021) Marcus Armstrong parteciperà alla prossima stagione di F2 con DAMS. Il pilota membro della Ferrari Driver Academy è stato ingaggiato dal team francese per il 2021. Per il pilota neozelandese questo è il secondo anno nella categoria cadetta. DAMS ingaggia Marcus Armstrong per il 2021 Anche DAMS inizia a mettere in chiaro quella che sarà la propria line-up di F2 per il 2021: Marcus Armstrong è il nuovo pilota della scuderia francese. Dopo una prima annata non proprio soddisfacente con ART Gran Prix, in cui ha collezionato solo due podi nei due appuntamenti al Red Bull Ring a inizio anno, il neozelandese ci riprova. I suoi risultati nel 2020 non sono stati eccezionali, anzi, tutt’altro, ma il giovane pilota della Ferrari Driver ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)parteciperà alla prossima stagione di F2 con. Il pilota membro della Ferrari Driver Academy è stato ingaggiato dal team francese per il 2021. Per il pilota neozelandese questo è il secondo anno nella categoria cadetta.ingaggiaper il 2021 Ancheinizia a mettere in chiaro quella che sarà la propria line-up di F2 per il 2021:è il nuovo pilota della scuderia francese. Dopo una prima annata non proprio soddisfacente con ART Gran Prix, in cui ha collezionato solo due podi nei due appuntamenti al Red Bull Ring a inizio anno, il neozelandese ci riprova. I suoi risultati nel 2020 non sono stati eccezionali, anzi, tutt’altro, ma il giovane pilota della Ferrari Driver ...

Il neozelandese passa al team con cui aveva già provato a fine 2020 con il chiarissimo obiettivo di lottare per il titolo.

