Elisa Isoardi si racconta: "Ho impiegato 3 anni per metabolizzare la fine della storia con Salvini" - (Di venerdì 22 gennaio 2021) Carlo Lanna Ospite nel salotto di Verissimo, Elisa Isoardi parla della storia d'amore con Matteo Salvini. Per gli errori commessi? Si prende tutte le colpe Per Elisa Isoardi questo è un momento di riscatto e, soprattutto, di rinascita. Lontano dalla conduzione de La Prova del cuoco, quest'inverno è stata una delle aspiranti ballerine di Ballando con stelle, dance show di Rai Uno, in cui ha fatto coppia con Todaro. Al di là dei gossip di una presunta relazione tra i due, per Elisa Isoardi tornare in tv e sotto i riflettori ha significato molto. È come se fosse rinata dopo quella relazione con Matteo Salvini che ha radicalmente cambiato la sua esistenza. E ora, nella puntata di Verissimo che andrà in onda ...

