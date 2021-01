Dopo Recovery Plan e servizi segreti, renziani pronti al dialogo con Conte (Di venerdì 22 gennaio 2021) Allineati e coperti, in nome del leader. I parlamentari di Italia Viva hanno sottoscritto un documento unitario attraverso il quale “si muoveranno tutti insieme in modo compatto e coerente in un confronto privo di veti e pregiudizi, da effettuarsi sui Contenuti nelle sedi preposte”. Quindi la mano tesa al governo rimane, nonostante tutto. Forti della consapevolezza che, dicono da Italia Viva, “la crisi è lampante. Conte è consapevole di non avere i numeri per stare in piedi”. O meglio, anche se sta in piedi e riesce a garantire la conformazione di un nuovo esecutivo “non ha comunque capacità di manovra. Con poco più di 160 voti, basta un semaforo rosso o un aeroporto intasato e non si governa più”. Il rimprovero a Conte, da parte dei renziani, c’è. “Troppi insulti – dice un deputato – un atteggiamento davvero ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Allineati e coperti, in nome del leader. I parlamentari di Italia Viva hanno sottoscritto un documento unitario attraverso il quale “si muoveranno tutti insieme in modo compatto e coerente in un confronto privo di veti e pregiudizi, da effettuarsi suinuti nelle sedi preposte”. Quindi la mano tesa al governo rimane, nonostante tutto. Forti della consapevolezza che, dicono da Italia Viva, “la crisi è lampante.è consapevole di non avere i numeri per stare in piedi”. O meglio, anche se sta in piedi e riesce a garantire la conformazione di un nuovo esecutivo “non ha comunque capacità di manovra. Con poco più di 160 voti, basta un semaforo rosso o un aeroporto intasato e non si governa più”. Il rimprovero a, da parte dei, c’è. “Troppi insulti – dice un deputato – un atteggiamento davvero ...

luigidimaio : Dopo lo scostamento di bilancio, adesso dobbiamo accelerare sul Recovery plan. Ci sono oltre 209 miliardi di euro d… - lauraboldrini : Dopo la Camera, anche al Senato il governo ottiene la fiducia. Ora serve una maggioranza più ampia e unita che ri… - Europeo91785337 : RT @fattoquotidiano: Dopo le perquisizioni in casa di Lorenzo Cesa per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso, la senatri… - IoCivico : RT @fattoquotidiano: Dopo le perquisizioni in casa di Lorenzo Cesa per associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso, la senatri… - GFucci58 : RT @MassimoCordesc1: È stato ufficializzato il recovery ed i 209 mld all'italia. Altro successo di Conte, loro in preda ad ossessioni d'inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Recovery Recovery: Conte al lavoro, dopo sindacati, Coldiretti, Confagricoltura e Cia Il Tempo Confetra: al via lunedì il confronto parti sociali-Governo su Recovery. Nicolini, piano va in giusta direzione

(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – Lunedì 25 gennaio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Ministra Paola De Micheli ascolterà le osservazioni delle principali Organizzazioni di rappr ...

VIDEO | Comunali Napoli, Amendola: “Candidato? Finché potrò curo Recovery da ministro”

Il ministro degli Affari europei a Napoli risponde ai cronisti su una sua possibile candidatura a sindaco alle prossime elezioni nel capoluogo partenopeo ...

(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – Lunedì 25 gennaio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Ministra Paola De Micheli ascolterà le osservazioni delle principali Organizzazioni di rappr ...Il ministro degli Affari europei a Napoli risponde ai cronisti su una sua possibile candidatura a sindaco alle prossime elezioni nel capoluogo partenopeo ...