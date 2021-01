Cristina Chiabotto: “Aspetto una femminuccia” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ne ha parlato a “Verissimo” A “Verissimo”, Cristina Chiabotto svela il sesso del bebè che aspetta da Marco Roscio, imprenditore sposato nel 2018. Leggi anche: “Verissimo”: gli ospiti della puntata del 23 gennaio A Silvia Toffanin la conduttrice confida: “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto – aggiunge – un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”. Coronamento di una favola d’amore, Cristina dice: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”. Visualizza questo post su ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ne ha parlato a “Verissimo” A “Verissimo”,svela il sesso del bebè che aspetta da Marco Roscio, imprenditore sposato nel 2018. Leggi anche: “Verissimo”: gli ospiti della puntata del 23 gennaio A Silvia Toffanin la conduttrice confida: “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto – aggiunge – un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”. Coronamento di una favola d’amore,dice: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”. Visualizza questo post su ...

