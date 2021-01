Crêpes | soupe à l’oignon | omelettes e macarons | piatti francesi o italiani?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ha portato il tabacco alla corte di Francia per via del diplomatico Jean Nicot, ha insegnato alle cortigiane il bacio moderno, ribattezzato poi bacio alla francese, ha fatto conoscere trucchi, profumi e tinte per capelli, ma anche le mutande per poter andare comodamente a cavallo alla moda maschile. Ma soprattutto ha esportato in Francia i piaceri della tavola e le prelibatezze culinarie della sua Toscana, che da allora sono entrate a far parte della cucina francese. Caterina de’ Medici ha portato a Parigi il meglio dell’Italia facendosi promotrice di diverse rivoluzioni, in primis una rivoluzione del gusto.