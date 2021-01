Che smacco per la D’Urso! ‘Umiliata’ da Costanzo: i suoi talk cancellati dall’intrattenimento (Di venerdì 22 gennaio 2021) Barbara D’Urso tv spazzatura? Nell’elogio di Maurizio Costanzo sull’intrattenimento in periodo di lockdown per la regina dei talk di Canale 5 non c’è stata nemmeno la minima menzione. Il giornalista non ha trovato spazio per il lavoro di Carmelita, eppure di righe ne ha spese parecchie. A porre l’accento sulla lunga arringa di Costanzo è, neanche a dirlo, Dagospia. Riportando le parole del conduttore, il sito di Roberto D’agostino non può non sottolineare l’assenza della Barbara nazionale. “Su ‘Chi’, – riferisce la fonte – Costanzo loda i palinsesti pomeridiani di Raiuno e Canale5 che hanno ‘salvato i pomeriggi degli italiani in lockdown’. Una lunga lista di elogi in cui non trova neanche uno spazietto ‘Barbarie’ D’urso, che troneggia ogni giorno sul Biscione”. Dunque, incalza irriverente: “Chissà se dopo averlo letto, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Barbara D’Urso tv spazzatura? Nell’elogio di Mauriziosull’intrattenimento in periodo di lockdown per la regina deidi Canale 5 non c’è stata nemmeno la minima menzione. Il giornalista non ha trovato spazio per il lavoro di Carmelita, eppure di righe ne ha spese parecchie. A porre l’accento sulla lunga arringa diè, neanche a dirlo, Dagospia. Riportando le parole del conduttore, il sito di Roberto D’agostino non può non sottolineare l’assenza della Barbara nazionale. “Su ‘Chi’, – riferisce la fonte –loda i palinsesti pomeridiani di Raiuno e Canale5 che hanno ‘salvato i pomeriggi degli italiani in lockdown’. Una lunga lista di elogi in cui non trova neanche uno spazietto ‘Barbarie’ D’urso, che troneggia ogni giorno sul Biscione”. Dunque, incalza irriverente: “Chissà se dopo averlo letto, ...

atzori_roberta : @esseasterisco @OverlookHotel71 Certo, sappiamo che difficilmente il delirio si ferma con uno smacco. Spero almeno… - a_maggi74 : @nowthisnews Che smacco pazzesco - selmge1 : @CarloCalenda @pdnetwork Carlo, contiamo i morti ogni giorno e stiamo a seminare zizzania per lo smacco di non rico… - Ryugami_lol : @justFerakton @mkersofficial @Ettorevan Sinceramente non ho minimamente capito la draft ma anche un solo smacco non… - AcciaioArdito : RT @fiammatricolore: Smacco per #Conte, che prosegue fortemente claudicante... #ForzaItalia perde ancora pezzi. Unico vincitore #Renzi, Uni… -